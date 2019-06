Conto alla rovescia per il gran finale del concorso «Leggi l’Adige e vinci». Mercoledì prossimo (dalle 17 in poi) presso la concessionaria Margoni di Trento, in via Bolzano 61, verrà consegnata la Ford Fiesta Plus da 70 cavalli, di colore bianco e del valore di 15mila euro. Se l’è aggiudicata una signora.



A chiudere un’iniziativa che ha avuto uno strepitoso successo, superiore ad ogni più rosea aspettativa, sarà una festa in piena regola.



Presenti il direttore dell’Adige Alberto Faustini, il direttore generale di Aspiag, la società che controlla i marchi Despar, Eurospar e Interspar, i titolari della concessionaria Margoni e i rappresentanti del gruppo Athesia e soprattutto i lettori del giornale e gli abbonati, tutti invitati al buffet che farà da contorno alla consegna dell’autovettura e degli ultimi quaranta buoni spesa da 100 euro, frutto delle estrazioni delle ultime due delle sei settimane di concorso.



A coloro che parteciperanno alla cerimonia di mercoledì verrà dato in omaggio un piccolo gadget. L’evento sarà seguito in diretta da Radio Dolomiti.