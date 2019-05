Mezzi di trasporto pubblici, sia treni che autobus, gratuiti, per tre mesi a partire dalla fine dell’estate, lungo la Valsugana, tra Primolano e Trento e viceversa, nelle seguenti fasce orarie di maggior traffico:





tra le 5.30 e le 8.30

tra le 12.30 e le 14

tra le 16.30 e le 19



Lo ha deciso la giunta provinciale in previsione dell’inizio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza statica sul viadotto di Ponte Alto che precede la galleria dei Crozi in direzione Pergine. L’intervento durerà almeno diciotto mesi: disagi inevitabili per la circolazione, in particolare per i pendolari che giornalmente dalla Valsugana devono recarsi a Trento.



La gratuità dei mezzi pubblici sarà sperimentale per tre mesi, per poter verificare il loro reale utilizzo da parte degli utenti, in particolare di coloro che di norma utilizzano il proprio mezzo. Dopo una ulteriore valutazione la gratuità potrebbe essere estesa a tutta la durata dei lavori.



Riguarderà l’intera tratta tra Primolano e Trento: per esempio, chi deve recarsi da S. Orsola a Trento o viceversa, con cambio di mezzo a Pergine Valsugana, si limiterà a pagare il biglietto o abbonamento da S. Orsola a Pergine o viceversa. Saranno inoltre rimborsati gli abbonati, che non siano studenti e pensionati, che hanno già sottoscritto un abbonamento annuale o semestrale e rientrano nei termini previsti per la gratuità.



Saranno inoltre intensificati i servizi di collegamento tra Pergine e Trento tramite navette, riproponendo quanto già sperimentato in occasione della adunata degli Alpini. Per il servizio ferroviario sulla Valsugana già dallo scorso dicembre è attivo un incremento delle corse dirette e velocizzate, con un’offerta del 25% in più rispetto all’organizzazione precedente.