Il nuovo presidente del Mart, Vittorio Sgarbi, è pronto a invadere il Veneto, aprendo una succursale del Mart: «Io voglio che il Mart sia anche il museo dei veronesi, e che abbia una succursale a Verona, per dare a questa città il museo che non ha». Lo ha affermato il neopresidente del museo di Rovereto, Vittorio Sgarbi, in un’intervista pubblicata oggi su L’Arena.

Per la programmazione dello spazio espositivo trentino, Sgarbi preannunzia alcune linee programmatiche: «Una - afferma - è approfondire Canova e la contemporaneità, un’altra è scoprire le consonanze da Caravaggio a Burri, così come ho fatto l’esempio che dalla figurazione di Antonello da Messina si arriva all’astrazione di Lucio Fontana. Farò queste azioni di recupero, senz’altro», conclude.

