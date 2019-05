Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco volontari ieri pomeriggio a Povo: hanno evitato che una vettura andasse distrutta dalle fiamme.



Quando il conducente della Ford Ka ha notato il fumo uscire dal cofano, ha subito fermato l’auto, in piazza Manci. Ieri pomeriggio verso le 15 stava scendendo verso Villazzano e ha subito chiamato il 112: i volontari del sobborgo hanno così potuto intervenire ed evitare che il principio di incendio si sviluppasse causando danni maggiori al veicolo e pericoli per i presenti tra piazza Manci e via della Resistenza.