Ha riscosso un grande successo tra la popolazione l'edizione 2019 di «Chicco sorriso», la campagna lanciata da Admo del Trentino allo scopo di raccogliere fondi per finanziare l'attività a favore dei donatori di midollo osseo. Nell'arco dell'intera giornata - realizzata in collaborazione con il consorzio di consumo Sait e Famiglia cooperativa - sono stati infatti venduti oltre 3.200 chili di riso in 42 diversi punti vendita del territorio provinciale, mentre molti cittadini hanno inteso lasciare una donazione anche a scorte esaurite.

Obiettivo dell'evento era quello di raccogliere una somma pari o superiore a 60mila euro in modo tale da sovvenzionare una borsa di studio in ambito medico sanitario, dei kit di tipizzazione del sangue per gli ospedali di Trento e Verona, nonché sostenere i costi amministrativi dell'associazione benefica.

Felice la presidente Ivana Lorenzini: «Nei punti vendita più centrali, come ne capoluogo, a Rovereto o Cles, le scorte di riso sono andate a ruba già a metà mattina, e gli acquisti hanno decisamente superato le nostre aspettative».