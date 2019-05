Torna l’orso sulle strade della valle dei Laghi: nel tardo pomeriggio di ieri un cucciolo ha tentato di attraversare la strada provinciale 84 nel tratto che da Vezzano porta verso Padergnone e Calavino.



L’orsetto, forse in zona assieme ad un altro piccolo, è stato urtato da una delle auto in transito, riuscendo poi a fatica, disorientato, a raggiungere la boscaglia.



Sono così partite le segnalazioni al 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona e i forestali, tanto per accertarsi delle condizioni del cucciolo che per verificare la presenza in zona della madre.



La strada è stata così chiusa al traffico dalle 20 alla tarda serata.