Piccoli Archimede crescono. Per la prima volta saranno ben tre le squadre trentine che partecipareranno alle Olimpiadi nazionali di Matematica che si terranno a Cesenatico dal 2 al 5 maggio.

Ai componenti delle squadre, una del liceo scientifico Galilei, una del liceo scientifico Da Vinci e l’altra del Russell di Cles, si aggiungono anche sei partecipanti qualificati per la gara individuale. I numeri sono tali che quest’anno, per la prima volta, per la delegazione trentina è stato organizzato un pullman.



Talento, volontà, impegno, passione, voglia di mettersi in gioco e imparare qualcosa che va al di là dei programmi scolastici: sono tante le componenti che caratterizzano questa gara che ogni anno coinvolge tantissimi ragazzi di diversa età e di diversi indirizzi scolastici.

Per quanto riguarda la competizione a squadre, l’8 marzo scorso ben 23 squadre provenienti da tutto il Trentino, ma anche dal Veneto, dal Friuli e dall’Emilia Romagna, si sono sfidate presso il liceo scientifico Galilei a Trento. Proprio la squadra padrona di casa, capitanata da Marco Brezzi, 5 Bsa, di Pergine, appassionato di musica e suonatore di violoncello, si è classificata prima.

Insieme a lui, in squadra, hanno guadagnato il diritto a partecipare alla gara nazionale Francesco Debortoli 5 Asa; Simone Vazzana 5 Bsa, David Svaldi 5 Asa, Taulant Arapi 3 Dsa, Marco Ricci 3 Csa e Carmen Casulli 3 Asa. Due dei partecipanti del super team, Casulli e Arapi, però, hanno deciso di cedere il posto ad altri compagni in quanto loro, negli stessi giorni, saranno impegnati in Portogallo nella finale internazionale della competizione dedicata alle scienze sperimentali Euso (European Science Olympiads). Così a Cesenatico andranno due ragazzi che si sono comunque allenati tutto l’anno con la squadra, ossia la mascotte del gruppo, Lorenzo Ferrari, 1Bsa di Martignano e Giacomo Grassi, 2Asa di Trento. «Il nostro punto forte? Forse essere riusciti a distribuirci bene i vari argomenti e poi l’impegno che ci abbiamo messo in tutti questi mesi», dice il capitano.

Ad accompagnarli sarà la referente della squadra di matematica, la professoressa Marina Mingazzini.





A Cesenatico si è qualificata poi anche la squadra del liceo Da Vinci capitanata da una veterana delle Olimpiadi di matematica, Valentina Ochner, della 4H. Gli altri componenti del team sono Pietro Angelini 3G, Lorenzo Brugnara 4H, Riccardo Comper 4I, Giovanni Dalle Nogare 4C, Damiano Micheletti 3I e Petr Sabel 4D. La referente è la professoressa Antonella Franceschini che è stata coadiuvata nel lavoro dalla professoressa Antonella Frisanco. «La nostra capacità di lavorare in squadra è il nostro punto forte, ma anche il fatto che non ci siamo tirati indietro quando c’è stato da osare». Durante la fase provinciale, infatti, la squadra è riuscita a qualificarsi grazie a un ultimo problema che valeva parecchi punti e che è stato scelto nonostante la difficoltà. «Un rischio che abbiamo deciso insieme di correre ma che ci ha fatto guadagnare la qualificazione», spiega il gruppetto di ragazzi. Tra loro qualcuno aveva già partecipato ad altre edizioni delle olimpiadi, altri sono nuovi. «La squadra si è rinnovata rispetto all’anno scorso perché quelli di quinta si sono diplomati e quindi sono entrati nuovi ragazzi», spiega la capitana.





Infine la terza squadra qualificata arriva da Cles, dal liceo Russell. Vi fanno parte anche dei giovanissimi come Francesca Inama (1ª linguistico), Jenny Arnoldi (1ª scientifico), Stefano Daniele Puller e Andrea March (3ª scientifico), Mattia Corrà, Davide Cirino e Alessandro Bonani (4ª scientifico), Filippo Tell e Samuele Delpero (5ª scientifico). Jenny e Andrea sono le riserve e in realtà non hanno gareggiato, ma hanno partecipato a tutti gli allenamenti. A seguirli la professoressa Sandra Maria Gabrielli.





La professoressa Lorenza Zeni è invece referente regionale del progetto ed è particolarmente soddisfatta del risultato ottenuto quest’anno, sia per il numero di squadre che per i ragazzi che si sono qualificati per l’individuale. «Ci saranno circa 300 studenti da tutt’Italia a Cesenatico. Noi possiamo mandarne sei per l’individuale e in Italia solo 10 province mandano più studenti di noi per questa competizione individuale. Province che hanno anche molti più residenti della nostra».

Per la gara individuale si sono classificati Marco Brezzi, capitano anche della squadra del liceo Galilei; Nikolas Plattner del 5° del Galilei, Francesco Tasin, del 4° del Prati; Giovanni Brunato, del 5° del Da Vinci e Alessandro Miorandi (2°) e Alessio Zeni (3°) del Rosmini Rovereto.



Ognuno di questi ragazzi è animato da un grande entusiasmo e ovviamente una grande passione per la materia. Tutto è iniziato a novembre, nei vari istituti con i giochi di Archimede con quesiti diversi per il biennio e il triennio. Poi è iniziata la fase provinciale alla quale hanno partecipato un centinaio di studenti e lì quelli del biennio e del triennio erano chiamati a partecipare insieme. Infine si è arrivati alle graduatorie finali. Per quanto riguarda gli allenamenti per le gare individuali un grosso aiuto è stato dato dal DiCoMat e in particolare dal dottor Gabriele Dalla Torre che fa parte del comitato olimpico e che ha organizzato appositi allenamenti.

Per quanto riguarda le gare a squadre, invece, ogni settimana gli studenti si ritrovano per simulazioni di gare on line che li vede collegati al resto d’Italia. Tra pochi giorni la gara vera. Comunque vada la loro sfida questi ragazzi l’hanno già vinta.