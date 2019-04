Una Domenica delle Palme un po’ inconsueta in alcune zone del Trentino. C’è chi, infatti, si è risvegliato sotto la neve, come è successo a Cogolo (nelle foto di Tilde Carolli).



D’altra parte Meteotrentino aveva avvisato: molto nuvoloso con precipitazioni sparse e quota neve poco sopra i 1000 metri nella notte e possibilità di qualche schiarita solo nel pomeriggio.



Per domani è atteso un tempo più soleggiato con locali annuvolamenti sui rilievi al pomeriggio e qualche rovescio. Martedì in parte soleggiato. Da mercoledì a venerdì soleggiato con temperature in graduale aumento.