L’Adige ha premiato i suoi lettori. O, per usare le parole del direttore Alberto Faustini, i suoi straordinari «compagni di viaggio». «Se c’è una cosa importante per un giornale - ha detto Faustini, ringraziando ad uno ad uno i primi venti vincitori del concorso «Leggi l’Adige e vinci» - è avere chi lo segue fedelmente. Se noi ogni giorno cerchiamo le lettere e le parole giuste per raccontare le nostre comunità, voi siete i nostri più importanti compagni di viaggio». Ieri pomeriggio, all’entrata del nuovo Interspar del Millenium Center, inaugurato lo scorso 5 aprile in via del Garda a Rovereto, sono state consegnati ai «fortunati» lettori venti buoni spesa del valore di 100 euro, dopo la seconda estrazione settimanale. «Un’iniziativa - ha rimarcato Robert Hillebrand, direttore del gruppo Aspiag del Trentino Alto Adige - che, oltre a rinsaldare il legame con i nostri clienti, rafforza l’importante collaborazione tra il nostro gruppo e il quotidiano l’Adige».

In un crescendo di entusiasmo da parte dei lettori, il concorso, lanciato il 17 marzo, ha dato il via ad una vera e propria «caccia» quotidiana della lettera nascosta: se durante la prima settimana le cartoline arrivate con la parola esatta sono state oltre 3.500, nella seconda settimana di gioco ne sono state recapitate mille in più. A dimostrazione che il concorso indetto in via delle Missioni Africane piace molto. A grandi e piccini. Gianni Martinelli, di Borgo Valsugana, è accompagnato alla cerimonia di premiazione dal nipotino Daniele, 7 anni. «Ha imparato a leggere grazie all’Adige - sorride il nonno -. Quando ho scoperto di aver vinto siamo saltati sulla sedia dalla gioia».

Stessa reazione per Tullio Pocher e la moglie Anita, residenti a Cognola e da sempre affezionati lettori dell’Adige. «Lo compriamo ogni giorno in edicola. Domenica scorsa, quando abbiamo letto i nostri nomi tra i premiati, non credevamo ai nostri occhi. È la prima volta che vinciamo qualcosa», festeggia la coppia.

Tra i «fortunati» anche Bruno Masè di Trento. «È da 35 anni che sono abbonato all’Adige e ho avuto la fortuna di conoscere quattro direttori - racconta il signor Masè, istriano di Fiume ma trentino d’adozione -. Sono scappato nel 1947, dopo il trattato di Parigi, e dopo varie peregrinazioni tra Venezia, dove ho conosciuto mia moglie, Brescia, Genova e Torino, ho trovato a Trento il posto ideale in cui vivere». Accanto a lui il commendatore Felice Zambaldi, classe 1928 di Ravina, sette medaglie d’oro al petto e mille aneddoti da raccontare. «Questa - ci spiega, indicandocene una - è la prima che ho ricevuto. Me l’ha consegnata di persona Aldo Moro nel 1968 per meriti sociali. Questa - ce ne mostra un’altra - me l’ha donata l’Avis per la 79^ donazione di sangue. Mentre quest’altra per l’impegno nella croce rossa».

Sorpreso della vincita anche Claudio Giacomuzzi. «Siamo in due a Cavalese con lo stesso nome, la fortuna ha baciato me. Per una famiglia un buono spesa di questo valore è un premio decisamente molto apprezzato», sorride.

Non nasconde l’entusiasmo neanche Maria Luigia Zambotti che con il marito Massimo è scesa da Canova di Gardolo per ricevere l’Happy Card. Così come Nives Zuani, che vive nella vicina Isera ed è abbonata all’Adige da sempre: «Prima di me - racconta - lo comprava mio padre: è una tradizione di famiglia». Tra i venti premiati della prima estrazione, avvenuta il 5 aprile scorso (ieri sono stati invece estratti i fortunati della seconda settimana), si aggiungono anche Ines Noldin di San Michele, Maria Avi di Gardolo, Giancarlo Barozzi di Rovereto, Giampaolo Borghi di Mori, Flavio Boselli di Trento, Gabriella Dalpiaz di Contà, Bruna Degasperi di Terlago, Cristian Detomas di Sen Jan di Fassa, Rosalia Girardi di Rabbi, Donatello Montagni di Torbole, Giovanni Pasolli di Montevaccino, Emma Pellegrini di Romeno e Maria Angela Zumiani di Villazzano. Il concorso proseguirà per altre due settimane, con l’ultima lettera alfabetica che sarà pubblicata sabato 27 aprile. Prossime estrazioni il 19 e il 26 aprile, il 3 e il 10 maggio, con l’estrazione finale della Ford Fiesta Plus 1.1 70 Cv benzina che avverrà il 24 maggio.