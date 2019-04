Allo scopo di andare incontro alla popolazione anziana, la Questura di Trento prevede di realizzare delle iniziative di informazioni e sensibilizzazione sulla sicurezza in ambito domestico e la prevenzione di truffe al termine delle funzioni religiose.



La proposta arriva dal questore Giuseppe Garramone, che ha già contattato la curia trentina per dare avvio al progetto.



L’iniziativa, che prevede momenti di confronto direttamente nelle chiese, rientra nell’ambito delle tre direttrici fissate dallo stesso Garramone per avvicinare le forze dell’ordine alla popolazione e garantire una maggiore tutela delle fasce più deboli, con particolare attenzione a giovani, donne e anziani.