"Jova Beach Party 2019". Ovvero quindici concerti di Jovanotti sulle spiagge italiane, per far ballare e cantare i fan in location non certo convenzionali come potrebbero essere stadi e palazzetti. Show al mare, quindi, con un'eccezione, ovvero la vetta di Plan de Corones a 2.275 metri di quota. Il cantante salirà nel monte sopra Brunico il 24 agosto, portandosi dietro migliaia di spettatori. E su Repubblica di oggi arrivano le dure critiche di Reinhold Messner: "Non posso vietare il concerto, ma se potessi lo farei. Non ha senso uno spettacolo del genere in montagna, lo si faccia altrove. Lassù, in quota, si va a cercare il silenzio".