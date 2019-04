Falso allarme, nella serata di venerdì al Top center, dove verso le 21 è scattato il sistema di sicurezza che protegge una gioielleria che si trova all’interno del complesso commerciale. Subito le forze dell’ordine si sono attivate come da procedura con il piano antirapina, che scatta automaticamente quando scattano i sistemi di allarme degli esercizi come appunto le gioellerie, collegati con le centrali operative di carabinieri e polizia.



I militari dell’Arma hanno raggiunto via Brennero, potendo subito verificare come fortunatamente non fosse entrata in azione alcuna banda di malviventi intenzionata a svaligiare la gioielleria. L’allarme era stato fatto scattare da alcuni operai impegnati - nelle ore di chiusura - in lavori di rifacimento del pavimento del negozio.