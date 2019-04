Si è introdotto all’interno di un’ abitazione di Trento Nord, impadronendosi di gioielli e denaro in contante. Ma è stato sorpreso dalla proprietaria, che era scesa in strada per prendere la figlia di ritorno da scuola.



Quando la donna è arrivata al suo pianerottolo, ha notato la porta aperta, ma prima che potesse fare qualcosa è stata aggredita e minacciata dal ladro, un 18 enne di origini venete, che le ha puntato contro un coltello con una lama di 20 centimetri.



Attimi di terrore, per la mamma, che ha fatto scudo alla sua bambina. Poi il malvivente è scappato, scendendo di corsa le scale. La donna, a quel punto, si è chiusa in casa e ha subito dato l’allarme.



I carabinieri arrivati sul posto in poco tempo si sono messi alla ricerca del ladro. Il quale, già ben noto alle forze dell’ordine, è stato individuato nei pressi della sua abitazione, in via Disertori.



Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre l’autore della rapina impropria è stato arrestato. È stato deferito all’autorità giudiziaria trentina anche per ricettazione (perché trovato in possesso di una bicicletta rubata) e per porto di oggetto atto ad offendere (un coltello da cucina con la lama da 20 cm).