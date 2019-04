Le vacanze estive degli studenti trentini finiranno il 12 settembre. La giunta provinciale ha approvato nella giornata di ieri il calendario scolastico del prossimo anno.



Le lezioni si concluderanno mercoledì 10 giugno 2020, mentre per le scuole dell’infanzia le attività didattiche inizieranno lunedì 2 settembre e termineranno martedì 30 giugno.



Le lezioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale inizieranno giovedì 12 settembre 2019, ad esclusione dei percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale, la cui data di inizio può essere fissata diversamente, in ragione delle specificità dei percorsi formativi. Negli istituti primari e secondari le vacanze di Natale inizieranno il 23 dicembre e finiranno il 6 gennaio, quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14 aprile. Tre i giorni di riposo nel periodo del Carnevale (dal 22 al 25 febbraio). Altre vacanze sono previste per l’uno e il 2 novembre, il 7 dicembre e il 25 aprile. Studenti a casa anche i primi due giorni di maggio e di giugno.



Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica due giorni per ulteriori festività. Il servizio di trasporto scolastico, sia di linea che speciale, è garantito: per le scuole dell’infanzia da lunedì 2 settembre 2019 a martedì 30 giugno 2020; per le scuole dell’infanzia a calendario turistico da lunedì 1 luglio 2019 a lunedì 31 agosto 2020; per le restanti scuole e centri di formazione professionale da giovedì 12 settembre 2019 a mercoledì 10 giugno 2020.



Si considerano, infine, giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola e dai corsi di formazione professionale, su richiesta dei genitori, ovvero dell’alunno se maggiorenne, nel giorno di sabato e nei giorni in cui si svolgono le seguenti festività: Rosh Hashana (Capodanno) il 30 settembre e primo ottobre, vigilia Kippur (martedì 8 ottobre e mercoledì 9 ottobre), Sukkot (lunedì 14 ottobre, martedì 15 ottobre e lunedì 21 ottobre) e Simchat Torà (martedì 22 ottobre 2019).