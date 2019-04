Gli appassionati di uccelli e animali lo ricordano nel negozio Spagnoli di via Torre Verde, oggi chiuso. Tamar Casagrande, 83 anni, marito di Rita Spagnoli, si è spento dopo una vita trascorsa prima a lavorare come tecnico manutentore di attrezzatura sanitaria e poi, dal 1966, come esperto ornitologo nel negozio di famiglia della moglie.

Dopo una vita trascorsa insieme, in negozio e in famiglia, martedì 9 aprile alle 14.30, nella chiesa di Villazzano, l'amata moglie Rita dovrà salutarlo circondata dall'affetto delle figlie Tullia e Tiziana, ma anche di nipoti e amici.