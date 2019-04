Torna sabato 6 aprile in Trentino “Con le mani in pasta”, iniziativa della Diocesi per la raccolta di viveri e generi di prima necessità da devolvere a realtà solidali.

Nata cinque anni fa in Vallagarinba, ora è estesa a tutto il Trentino.

Un migliaio di giovani volontari, con le magliette azzurre con stampata l’impronta di tante mani, saranno all’interno dei supermercati o faranno il porta a porta per raccogliere, in particolare, pasta e scatolame, o comunque cibo non facilmente deperibile e materiali di prima necessità, destinati poi a persone o famiglie seguite da Caritas, Banco alimentare e da altre associazioni che localmente si prendono a cuore situazioni di particolare indigenza. Più di 30 le località coinvolte.

Nella zona di Trento, questi i supermercati coinvolti: Poli, via Soprasasso (Gardolo) – IperPoli, via Brennero – Poli via Maccani – Coop piazza Lodron – Coop via Grazioli – Coop corso 3 novembre – Poli Regina via Degasperi – Orvea via s. Pio X – Coop Superstore via Degasperi – Conad Martignano – Eurospin Martignano – Famiglia cooperativa Povo – Famiglia cooperativa Cognola – Eurospin via Fermi – Coop Mattarello – Poli Mattarello – Lidl via Brennero – Coop Aldeno – Coop Vigolo Vattaro.