Ancora disagi sulla statale della Valsugana. Lunghe code si sono formate in direzione Pergine, a causa, a quanto si apprende, di un mezzo pesante in panne appena prima del viadotto della galleria dei crozi.



Sul posto sono già al lavoro i vigili del fuoco con le autogru per la rimozione del mezzo, ma intanto il blocco si fa sentire, con le code che arrivano fino alle gallerie di Martignano e oltre.



Un’altra giornata di sofferenza per i pendolari della Ss 47.