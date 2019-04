Si è avventurato, a bordo della sua vecchia Panda, in uno spericolato contromano, alla rotatoria di via Maccani, a Trento Nord. È successo poco fa. Per fortuna, prima di un possibile scontro, gli altri automobilisti, che provenivano in direzione contraria, se ne sono accorti e si sono fermati in tempo.



Un ragazzo è addirittura sceso dall’auto per spiegare all’anziano guidatore il rischio che stava correndo.



Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.