I carabinieri della Compagnia di Cles hanno denunciato per detenzione di droga con finalità di spaccio un giovane di 22 anni residente in val di Non. Al ragazzo sono state sequestrate 6 dosi di eroina e 60 grammi di hashish, come pure una bilancia di precisione. Già segnalato in passato come consumatore, la sua presenza non è sfuggita ai carabinieri del Radiomobile in presidio allo scalo ferroviario di Cles.

I militari lo hanno per questo controllato rinvenendo nella sua disponibilità le 6 dosi di eroina. Presso la propria abitazione, successivamente perquisita, il giovane custodiva quasi 60 grammi di hashish ed un bilancino, oltre a materiale generalmente usato per confezionare dosi di sostanza stupefacente.