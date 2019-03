)Intervento del Soccorso alpino nel pomeriggio sul Lagorai in aiuto di un gruppo di escursionisti in difficoltà nella zona del Lago di Erdemolo. La comitiva di trentini - nove persone - stava procedendo lungo il sentiero in quota che dal rifugio Sette Selle porta al Lago di Erdemolo quando, sotto cima Cave a una quota di circa 1.850 metri, tre componenti sono scivolati su una lastra di ghiaccio. Due di questi si sono fermati a pochi metri, mentre una ragazza è scivolata per circa un centinaio di metri. La chiamata al 112, alla Centrale unica delle Emergenze, è arrivata verso le 13.30.



I soccorritori hanno raggiunto il gruppo mettendo tutti in sicurezza. Viste le contusion iriportate dalla ragazza si è preferito far intervenire l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, che ha prelevato la ferita. Con il verricello il tecnico di elisoccorso l’ha caricata a bordo per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento. Tutti gli altri componenti del gruppo sono stati dotati di ramponcini e accompagnati poi in sicurezza fino alle macchine a Palù del Fersina.