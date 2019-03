Grave incidente ieri pomeriggio sulla provinciale 83 per Piné all’altezza del pericoloso incrocio che porta alla frazione di Rizzolaga. Erano da poco passate le 15 quindi un motociclista in sella ad un Harley-Davidson, diretto verso Trento, si è scontrato con una Audi che scendeva dal centro della frazione guidata da un uomo del posto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, 29 anni di Fierozzo, che è scivolato per diversi metri sull’asfalto, mentre che la sua moto ormai, priva del conducente, concludeva la sua corsa contro un Alfa Romeo diretta verso Bedollo.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori di Trentino Emergenza coadiuvati dai vigili del fuoco volontari di Baselga. Il motociclista, che non ha mai perso conoscenza, presentava però delle ferite al volto e agli arti inferiori, ed è stato quindi elitrasportato all’ospedale Santa Chiara, grazie al pronto intervento dell’elicottero atterrato nei pressi della stessa provinciale. È ricoverato nel reparto di rianimazione.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con il traffico che ha subìto degli inevitabili rallentamenti, mentre i carabinieri della stazione di Baselga erano impegnati nei necessari rilievi ed accertamenti. Difficile capire i reali motivi dello scontro in un punto non nuovo a incidenti, spesso dovuti alla velocità e alla scarsa visibilità per gli automobilisti che scendendo da Rizzolaga devono imboccare la provinciale. Vigili del fuoco e soccorritori impegnati anche nella serata di venerdì sulla stessa provinciale di Piné, ma all’altezza del primo tornante tra l’abitato di San Mauro ed il bivio con la bretella (strada delle Quadrate) che porta sulla Sinistra Avisio. Poco dopo le 22.30 un automobilista ha imboccato ad eccessiva velocità il tornate e, sbandando, è uscito di strada. Soccorso dagli operatori di Trentino Emergenza coadiuvati dai pompieri di Pergine è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Chiara per accertamenti. Anche in questo caso la circolazione stradale è rimasta interrotta per circa un’ora per poter effettuare i soccorsi ed i rilievi.