Detto fatto. Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, lo aveva annunciato subito, all’indomani della contestazione in Provincia legata al convegno sulle differenze di genere, e oggi arriva l’ufficialità dalla stessa giunta provinciale.



Martedì scorso la Provincia ha presentato alla magistratura una segnalazione–esposto nella quale vengono segnalati fatti di «invasione» accaduti nella sede della Provincia. Spetterà, ovviamente, agli inquirenti valutare se sussistano o meno ipotesi di reato.



L’esposto presentato è stato corredato da tutto il materiale video registrato e da una relazione sui fatti predisposta dal competente Servizio sicurezza e gestioni generali, dai quali emerge come l’irruzione sia avvenuta «forzando» le porte a vetri dell’ingresso laterale.



«Solamente l’intervento delle forze dell’ordine - precisa piazza Dante in una nota -, già presenti all’interno della sede ed alle quali si sono necessariamente aggiunti dei rinforzi, ha consentito di sgomberare i locali invasi».