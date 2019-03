Rapina al Maly Bar di via Veneto a Trento

Ha fatto irruzione nel locale, brandendo una pistola e intimando alla cassiera di consegnare i soldi. Di fronte al suo fermo rifiuto, ha perso la testa e l’ha colpita in faccio con il calcio della pistola, poi è fuggito (foto Alessio Coser).



Sono stati attimi di terrore quelli vissuti oggi pomeriggio al Maly Bar di via Veneto, a Trento.



Verso le 15, un uomo di corporatura alta e il volto nascosto da uno scaldacollo è entrato deciso nel bar e si è diretto alla cassa, ignorando i tre o quattro clienti presenti in quel momento. Al bancone c’era una signora, la madre della titolare. A lei ha intimato: «Dammi i soldi, presto, dammi i soldi!».



La signora, però, non si è fatta intimorire, e ha opposto resistenza, rifiutandosi di aprire la cassa. A quel punto, l’uomo ha perso la testa e l’ha colpita violentemente con il calcio della pistola. Un brutto colpo sul viso. Poi ha rovesciato il registratore di cassa ed è scappato a piedi.



L’uomo è tuttora ricercato dai carabinieri, accorsi immediatamente sul posto. La signora è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso.