«Sapevo che Festi è figlio della consigliera Dalzocchio, ma la decisione della sua nomina è stata presa all’interno del Dipartimento, non è stata una scelta per questione politica o familiare».



L’assessore provinciale Stefania Segnana cerca di spegnere il fuoco delle polemiche in merito alla riorganizzazione degli uffici della Provincia voluta dalla Giunta Fugatti e che vede, tra i vari spostamenti, la nomina di Hermann Festi, che attualmente è funzionario ad indirizzo amministrativo organizzativo, a sostituto direttore dell’Ufficio politiche socio assistenziali e welfare.



«Per la riorganizzazione c’è stato un confronto all’interno del Dipartimento: a Festi è stata assegnata una posizione prevista da tempo - prosegue - L’anno scorso ha partecipato a un concorso raggiungendo i punti massimi per competenze: è arrivato terzo perché non aveva l’anzianità che gli avrebbe portato più punti».