Auto in panne in galleria dei Crozi, sulla statale della Valsugana, in direzione Padova. Si è fermata verso la fine della galleria, provocando lunghe code e rallentamenti. Le code iniziano già dal viadotto di Ponte Alto.



Non si è trattato di un incidente, ma semplicemente di un guasto alla macchina.



Anche stamattina si erano peraltro verificati dei problemi alla circolazione, sempre sulla Valsugana ma in questo caso in direzione Trento.



Ennesima giornata, insomma, di sofferenza e di passione per i pendolari in auto sulla Ss 47.