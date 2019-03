Oggi, verso le ore 7.30, nel presidio ospedaliero Villa Igea di Trento si è verificato un corto circuito in una plafoniera nell’atrio a piano terra, vicino alla zona dedicata alla fisiokinesiterapia.



Il corto circuito - informa una nota dell’Azienda sanitaria - ha generato un aumento di temperatura che ha liquefatto il plexiglass della lampada sprigionando del fumo che ha innescato il sistema automatico di rilevazione incendi dell’ospedale. Sono state attivate le procedure previste e la squadra antincendio interna è immediatamente intervenuta per gestire la problematica allertando, in via cautelativa, i Vigili del fuoco. L’evento non ha determinato interruzioni del servizio ai cittadini e non c’è stata alcuna conseguenza per le persone.