Una persona è rimasta gravemente ferita in uno scontro sull’autostrada del Brennero, fra il casello di Egna-Ora e Bolzano Sud, fra un’automobile ed un camion. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Bolzano dall’elicottero Pelikan 1 dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

L’incidente ha provocato lunghe code e disagi per ore, oggi pomeriggio: chiuse le rampe del casell odi Egna-Ora, l’A22 è rimasta bloccata in direzione Nord per circa due ore, con disagi che si sono ripercossi fino a San Michele all’Adige.