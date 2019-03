La Provincia di Trento comunica di aver verificato oggi il video, già a disposizione delle forze dell’ordine, registrato dalle telecamere di sorveglianza all’interno della sede di Piazza Dante, durante il convegno di venerdì scorso sulla diversità di genere.



«Il filmato conferma, come dichiarato alla stampa dal presidente Maurizio Fugatti, che due porte a vetri, di prassi chiuse in entrata, da cui si accede passando dal parcheggio interno, sono state forzate da alcune persone». «Va inoltre rilevato che su quell’entrata sono affissi due cartelli, nel primo si precisa che le porte sono chiuse e nel secondo si chiede di non forzare le porte».



«La Provincia procederà, pertanto, a segnalare all’autorità giudiziaria il comportamento illegale chi è entrato con tali modalità», conclude la nota.