Attenzione, perché torna il vento forte, con possibili raffiche oltre i 120 all'ora sul Trentino. Lo dice il messaggi odi allerta diramato poco fa dalla Protezione Civile: «Dal pomeriggio di oggi, lunedi 25, e fino a domani sera, si prevedono condizioni di vento forte da nord su tutto il Trentino Le raffiche più intense sono attese nella tarda serata odierna quando potranno raggiungere diffusamente gli 80-100 km/h con punte localizzate anche superiori ai 120 km/h, specie sui settori orientali e meridionali, Dopo questa fase particolarmente intensa si prevede una graduale attenuazione dell'intensità dei fenomeni, che dovrebbero cessare nella serata di martedi 26 marzo».

Come già accaduto in passato, il culmine dell'intensità sarà sul Lagorai fra Trento e Levico, interessando quindi l'area montuisa della Panarotta, Fravort, Val dei Mocheni e Altopiano di Piné, come spiega bene questa previsione elasborata dall'Università di Trento.

Le ulteriori previsioni di Meteotrentino: tempo soleggiato con velature alte e annuvolamenti irregolari dal pomeriggio-sera; , martedì, soleggiato e molto ventoso con temperature in sensibile calo in quota; in valle le minime saranno in aumento e le massime in calo; mercoledì soleggiato con venti in attenuazione; temperature basse nei valori minimi, in aumento in quelli massimi; da giovedì soleggiato con temperature in graduale aumento.

Come spiega il meteorologo e collaboratore del nostro giornale, Giacomo Poletti, «Lunedì forte vento da nord in arrivo oggi, raffiche molto forti da metà pomeriggio a stanotte. Fino (almeno) ai primi di aprile non si vedono piogge«. Ed offre un interessante grafico stile "codice a barre" per fare il punto sugli ultimi nove mesi: dopo il "reset" dell'evento alluvionale di fine ottobre, le fasi secche si sono susseguite. Unica interruzione seria, la perturbazione del 1° febbraio.