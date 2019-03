Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac arrestato in Sudamerica a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato.

L’ammissione di Cesare Battisti che per la prima volta ha detto di essere responsabile dei 4 omicidi per i quali è stato condannato, «fa giustizia di tante polemiche che ci sono state in questi anni, rende onore alle forze dell’ordine e alla magistratura di Milano e fa chiarezza su un gruppo, i Pac, che ha agito dalla fine degli anni ‘70 in modo efferato». Lo ha detto il procuratore di Milano, Francesco Greco.

Leggi anche: Cesare Battisti arrestato in Bolivia.