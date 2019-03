È scaduta dieci giorni fa, l'11 marzo, l'ordinanza del sindaco che imponeva all'Osteria Scaletta di vicolo Santa Maria Maddalena di chiudere alle 22.30 anziché alle 2 di notte come avveniva prima. Di conseguenza i gestori sono tornati ad allungare l'orario, anche se hanno deciso di anticiparlo di un'ora, all'1.

Ieri intanto si è conclusa con un rinvio l'udienza di merito al Tar che nelle scorse settimane aveva respinto l'istanza di sospensiva del provvedimento, proprio in considerazione della vicinanza dei termini di scadenza dell'ordinanza. Il merito è importante per stabilire la legittimità di eventuali nuove ordinanze, ma i giudici hanno voluto cogliere ulteriori elementi prima di èrendere una decisione.