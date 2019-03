La Polizia ed i Carabinieri hanno oggi caricato con i manganelli i manifestanti (femministe, attivisti di Arci Gay, studenti e rappresentanti della Cgil del Trentino) che stazionavano nel corridoio del Palazzo della Provincia per contestare il convegno sulla identità di genere organizzato dagli assessori Bisesti e Segnana, ed ai quali era stato vietato di accedere alla sala ed al dibattito: dura protesta dei sindacalisti Cgil che contestano le forze dell'ordine per l'intervento a freddo. «Nessuno stava facendo del male a nessuno e avete tirato fuori i manganelli». Ferite lievemente alcune persone.

IL VIDEO DELLA CARICA NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA

LA REAZIONE DEI MANIFESTANTI

La notizia delle cariche ha fatto il giro della città e sui social si sono moltiplicati gli appelli a presidiare il palazzo di piazza Dante, dove si è radunata verso le 20 una folla di circa 400 persone. I relatori del convegno hanno dovuto lasciare la sede sotto scorta di Polizia e Carabinieri, accolti da urla e insulti. Preso di mira soprattutto l'assessore alla Cultura Mirko Bisesti, il quale invece di uscire dal retro, ha voluto sfidare il sit-in davanti al palazzo, accompagnato dal suo capo di gabinetto Andrea Asson. GUARDA IL VIDEO

LA NOTIZIA - Grande tensione, nel pomeriggio al Palazzo della Provincia in piazza Dante di Trento dove si tiene il convegno voluto dalla giunta provinciale dal titolo «Uomini e donne, solo stereotipi o bellezza delle differenze?». Un folto gruppo di femministe, con una delegazione della Cgil e molti studenti, hanno infatti cercato di entrare nella sala, ma sono stati fermati dai carabinieri in quanto la capienza era già superata.

Qualche coro di protesta, e il tentativo di entrare, accompagnato dalla critica: i «favorevoli» al convegno sarebbero stati fatti entrare prima da una porta sul retro, di fatto «occupando» tutta la platea ed escludendo così il dissenso, dicono i contestatori, che sono stati confinati nel corridoio di accesso alla Sala Belli. Poco dopo, i pochi contestatori che erano riusciti ad entrare hanno duramente contestato i relatori e l'assessore Segnana, gettando volantini, e sono intervenuti i Carabinieri in tenuta antisommossa e con i manganelli. Nel corridoio gli esclusi hanno intonato la canzone partigiana «Bella ciao».

Il convegno era già stato duramente criticato nei giorni scorsi: «la Giunta provinciale, per iniziativa degli assessori Segnana e Bisesti, ha un’idea quanto meno singolare di intendere “approfondimento scientifico”. Dopo tre mesi dalla decisione di sospendere (sarebbe meglio dire cancellare) i corsi sull’educazione alle differenze di genere, infatti, i due titolari delle deleghe su Pari opportunità e Istruzione organizzano il convegno limitandosi ad invitare solo relatori dichiaratamente di parte, senza alcun contraddittorio né confronto tra visioni diverse. Una scelta inopportuna e grave – avevano sottolineato il segretario generale della Cgil del Trentino, Franco Ianeselli, e Cinzia Mazzacca, segretaria provinciale della Flc del Trentino - che dimostra la visione intollerante, chiusa e retrograda di questa giunta provinciale sui temi relativi al genere e alla famiglia. Non era mai successo che un’istituzione come la Provincia scegliesse in maniera così marcata di chiudere le porte ad ogni forma di confronto. Quel che è più grave è l’imposizione di una visione, senza alcuno spazio ad un normale confronto».

Il convegno viene promosso invece da Segnana come «un’occasione assai preziosa per effettuare quei chiarimenti e approfondimenti rispetto ai quali la competenza dei relatori invitati costituisce garanzia».

Come noto i corsi sono stati interrotti con la motivazione che «si ritiene necessario verificare la piena coerenza dei contenuti educativi dei percorsi con le aspettative delle famiglie rispetto ai valori che la nuova giunta intende perseguire».

«Si promette di approfondire non coinvolgendo le educatrici che tenevano i corsi nelle scuole trentine, quindi scegliendo deliberatamente di non andare a vedere i contenuti, ma cercando solo un’ulteriore giustificazione ad una decisione già assunta e che per quanto ci riguarda si basa su un pregiudizio insistono Ianeselli e Mazzacca - In ballo ci sono temi molto importanti come le differenze di genere, le pari opportunità sul lavoro, la violenza di genere, i pregiudizi. Invitiamo tutti i trentini che non si riconoscono nella visione promossa dalla giunta a venire domani pomeriggio per fare capire che a pensarla diversamente siamo in tanti». (FOTO e VIDEO Paolo PEDROTTI)

IL COMMENTO DEL CONSIGLIERE MANICA (PD)

«Quanto accaduto questa sera all’interno del palazzo della Provincia non ha precedenti. Le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno infatti sgomberato il palazzo durante l'incontro promosso dalla Giunta dal titolo «Uomini e donne, solo stereotipi o bellezza delle differenze?». Proprio la Giunta è la responsabile di quanto accaduto e di questo ignominioso evento, concepito male - senza un vero contradditorio e confronto tra diverse posizioni e sensibilità - e gestito ancora peggio - cercando di fare entrare in sala solo coloro che si dichiaravano più affini ai temi trattati. Il vero problema è l'evento in se, l’intolleranza violenta (perché la violenza ha molte forme) dimostrata dalla Giunta nell’escludere dal dibattito le idee diverse dalla propria. L’esclusione, il non riconoscimento di dignità, è sempre foriero di conflittualità. Non si possono affrontare temi così complessi escludendo una parte, senza trasparenza, senza dare valore al confronto. La Giunta smetta di fare campagna elettorale e di scimmiottare i propri superiori romani, e cominci a lavorare e a dare rappresentanza a tutti i trentini e le trentine».