"Incredibilmente l'abbiamo trovata, erano otto giorni che vagava nei boschi, non sarebbe durata a lungo". Così i volontari che da giorni cercavano la cagna fuggita da una casa di Capriana, in alta Val di Cembra, ci raccontano dell'odissea finita bene per Turchese, questa meticcia che proveniva da un canile rifugio e stava per essere adottata qui in Trentino.

Diciamo subito che Turchese è stata ritrovata ieri sera, dopo giorni e giorni di ricerche fra Fiemme e Alta Valle. "Abbiamo diffuso dei volantini con le sue foto, e poi l'Adige ci ha dato una mano pubblicando online l'appello: Turchese è stata salvata da una incredibile mobilitazione di volontari e della popolazione. Abbiamo veramente sentito che per aiutarci si sono mossi in tanti, una vera gara di solidarietà".

Turchese proveniva da un rifugio per cani abbandonati in Toscana. In questi giorni a cercarla c'era sempre la responsabile, Lia Campriani, che ieri ha potuto abbracciare la cagna. Nonostante alcuni falsi avvistamenti (c'era chi giurava di averla vista persino a Trento), Turchese è sempre stata nel bosco intorno a Caopriana. Ma essendo un cane timido, che si spaventa facilmente, era anche difficile prenderla: infatti i volontari avevano diffuso l'appello a segnalarne la presenza, ma avvertendo di non cercare di prenderla perché sarebbe scappata di nuovo.

Con cautela e pazienza, ierio, dopo averla individuata, Lia Campani e gli altri volontari l'hanno potuta abbracciare e portare al sicuro. E' provata dalle notti passate all'aperto e molto affamata, ma sta bene.

