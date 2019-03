Maxifurto di biciclette nella notte tra domenica e lunedì al Passo Tonale. I ladri hanno colpito nel locale commerciale annesso al Grand hotel Miramonti, dove ha sede la succursale stagionale di un’azienda umbra che propone il noleggio di bici classiche e di e-bike: sono stati portati via tutti i mezzi di maggior valore, mentre non sono neppure state toccate le bici senza pedalata assistita. Il valore della refurtiva supera i 40mila euro.



L’allarme è partito ieri mattina dall’hotel. Il personale che si stava occupando delle pulizie si è accorto che il locale era aperto. In realtà non c’era nessun commesso all’interno, ma era la porta a mancare: i malviventi l’hanno smontata nella notte e appoggiata a terra. Un «lavoro» compiuto da persone esperte, con determinazione e senza fare alcun rumore.



Immediata la chiamata ai responsabili del noleggio per informarli dell’accaduto ed ai carabinieri. Sul posto è giunta una pattuglia dell’Arma di Malé per un primo sopralluogo, mentre le indagini sono coordinate dai militari di Vermiglio.



I ladri hanno agito alle 2.15 di notte. L’orario del raid è stato registrato dalla videsorveglianza del Grand hotel, ma non è stato possibile riprendere l’azione della banda: si vede solo uno dei malviventi che si avvicina e sposta con un bastone la telecamera. Dal locale sono sparite 19 costose e-bike, ma sei sono state ritrovate in mattinata, nascoste dietro ad un albergo chiuso, il Redival, che si trova dall’altra parte della strada rispetto al Miramonti, ad una cinquantina di metri di distanza.



L’ipotesi è che i malviventi si siano appostati con un furgone in una zona buia del parcheggio vicino (utilizzato per le piste durante il giorno) e che abbiano stipato nel vano tredici e-bike, abbandonandone sei per mancanza di spazio. I ladri hanno colpito nella notte in cui la discoteca era chiusa e in giro non c’era nessuno. Il furto è avvenuto poche ore dopo la manifestazione «Winter Downhill» sulla pista Valena, promossa dall’Apt Val di Sole sabato scorso. Venerdì pomeriggio si era tenuto un appuntamento aperto a tutti, con ritrovo presso il Miramonti, la discesa in bici su pista da sci (10 km fino a Ponte di Legno) e rientro in telecabina.