Dopo l’episodio di Vigo di Fassa, un altro ragazzo, un turista olandese di 22 anni, cade dal balcone, questa volta fortunatamente senza troppe conseguenze. La caduta accidentale è avvenuta in Val di Sole al residence «Pian dei Mughi» della stazione sciistica di Marilleva 1400, nel comune di Mezzana, nella notte tra domenica e lunedì. Dalle ricostruzioni il giovane stava facendo festa con i compagni di vacanza in uno degli appartamenti posti al secondo piano dell’edificio. L’allarme è scattato intorno alle 1.15 della notte.



A lanciarlo sono stati gli amici e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mezzana, coordinati dal comandante Claudio Pedergnana, con l’equipe medica e i carabinieri. All’arrivo dei soccorsi, il ragazzo però non si è fatto trovare e subito sono partite le ricerche della persona scomparsa. Per la fase di ricerca, è stato allertato anche il corpo dei vigili del fuoco di Commezzadura. Il 22enne è stato ritrovato poco dopo in una cantina dove si era nascosto. Il ragazzo, che nell’impatto ha riportato qualche ferita sebbene non grave, è stato immediatamente soccorso e quindi trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento per le medicazioni e gli accertamenti. L’intervento si è concluso intorno alle 2.30. Dopo una notte in osservazione, ieri il 22enne è stato dimesso con prognosi di guarigione di sette giorni. Verrà sentito probabilmente già oggi dai carabinieri per verificare l’esatta dinamica dell’incidente: il giovane avrebbe fatto un volo di circa quattro metri cadendo sulla neve.



Si tratta del secondo episodio di questo tipo nel giro di pochi giorni. L’altro ha visto protagonista uno studente diciottenne di Luino, in provincia di Varese, che, con i compagni, partecipava a un soggiorno sportivo sulle nevi della Valle di Fassa. Nella notte tra sabato e domenica il giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Trento, dopo essere caduto dal balcone di una camera d’albergo a Vigo di Fassa. Il 18enne lombardo ha tentato di uscire calandosi dal balcone. L’azzardo, ad alto rischio, si è concluso con un «volo» di circa 7 metri. Il ragazzo è caduto dal balcone della camera 318 dell’Hotel Dolomiti, una suite che guarda verso la chiesa del paese e le sue condizioni sono parse subito molto gravi. Rimane ricoverato nel reparto di rianimazione del Santa Chiara in condizioni stabili, ma sempre critiche.



La prognosi è riservata, ma verrà sciolta nelle prossime ore. Sull’incidente di Vigo di Fassa la procura di Trento ha aperto un’indagine per lesioni personali colpose a carico di ignoti. Non sembrano esserci dubbi che si tratta di una caduta accidentale, senza la responsabilità di terzi, ma questo passaggio consente di effettuare alcuni accertamenti sulle sostanze trovate dai carabinieri della compagnia di Cavalese all’interno della stanza d’albergo.