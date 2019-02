Neve abbondantemente oltre il mezzo metro in alta Val di Sole e nella zona di Campiglio e poco meno di cinque centimetri dove proprio i fiocchi sono caduti meno. Da tempo il Trentino non veniva imbiancato in maniera così omogenea, con una media provinciale sui 30-35 centimetri. Oltre i 1.000-1.200 metri la neve ha continuato a scendere anche per gran parte della notte appena trascorsa, mentre al di sotto la precipitazione è andata via via assumendo carattere piovoso ed esaurendosi. Una nuova ma meno intensa nevicata è attesa tra la tarda serata di oggi e la mattinata di domani.

Nel frattempo quest'oggi, attenzione al rischio valanghe, che è stato fissato a livello 4 (forte) pressoché in tutta la provincia ad esclusione dei rilievi delle zone della valle dell'Adige, della Paganella, della Vallagarina e della Valsugana dove il livello sarà comunque di grado 3, cioè marcato. Il consiglio è dunque quello - qualora si decida di dedicarsi ad escursioni nella neve fresca nonostante oggi il cielo rimarrà grigio - di prediligere itinerari sicuri, evitando zone esposte ed in generale l'alta quota.

Attesa ed annunciata da giorni, la perturbazione che a partire dalle prime ore di ieri ha portato la neve (o meglio, riportato, dopo l'antipasto di domenica sera) in tutta la provincia si è presentata puntuale. E non certo a mani vuote, imbiancando l'intera provincia, dall'alta val di Sole con gli oltre 60 centimetri di coltre bianca al Tonale alla spolverata di 2-3 centimetri sul Garda.

L'ampio preavviso che ha accompagnato la nevicata ha limitato i disagi, anche se non sono mancati i problemi per la circolazione, scontri e uscite di strada.

Incidenti, il più serio in Rendena.

L'episodio più grave è quello che a Sant'Antonio di Mavignola ha coinvolto una 22enne: poco prima delle 17 la ragazza è stata investita dalla sua auto, sulla quale stava montando le catene. Il freno a mano molto probabilmente non ha tenuto sul fondo innevato in lieve pendenza. Soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco volontari di Campiglio, è stata trasferita a Tione.

Feriti lievi anche in valle di Non - dove in mattinata un fuoristrada ha sbandato finendo oltre la carreggiata a Dermulo - e in Rotaliana dove verso le 15 all'altezza del ristorante da Silvio un camion ha tamponato un'auto che stava svoltando verso il ponte sull'Adige. Sul posto sanitari, vigili del fuoco e carabinieri del radiomobile di Trento. Tamponamenti anche a Civezzano e a Villazzano, oltre che in valle dei Laghi, tra Vigolo Baselga e Vezzano.

Bus e camion bloccati.

Non solo incidenti, ma anche e soprattutto tanti mezzi in difficoltà. Quelle maggiori, come spesso accade in queste circostanze, sono state incontrate dai mezzi pesanti. In alcuni casi per l'insufficiente dotazione - catene montate solo sulle motrici e non sui rimorchi - in altri per le oggettive pessime condizioni di alcuni tratti di strada. Lungo la statale della Fricca, sopra Centa San Nicolò, due pullman di una scolaresca belga sono rimasti bloccati per circa tre ore, tra le 9 e le 12 prima che grazie all'intervento dei vigili del fuoco volontari e della polizia locale dell'Alta Valsugana potessero riprendere il loro viaggio. Sempre lungo la Fricca, disagi anche a San Rocco di Villazzano, dove un autoarticolato è rimasto bloccato dopo che il rimorchio si è intraversato. La strada è rimasta chiusa dalle 13.30 alle 16 circa, con deviazioni su Bosentino e Mattarello.

Pullman bloccato anche tra Spormaggiore e Andalo e camion in difficoltà a Denno e tra Cles e Cagnò. Grande il lavoro per numerosi corpi dei vigili del fuoco volontari trentini, nell'assistenza ad automobilisti, autisti e camionisti.

Improvvidi centauri in A22

Lungo l'Autobrennero 200 persone hanno garantito la pulizia della sede stradale, anche se sono state registrate numerose cadute di motociclisti messisi improvvidamente in viaggio nonostante l'allerta meteo e rallentamenti a causa di mezzi pesanti in difficoltà lungo i tratti in pendenza.

Treni soppressi lungo la Valsugana. La neve ha creato disagi anche per il trasporto su rotaia: tra le 15 e le 20 lungo la linea della Valsugana sono stati soppressi sette convogli sui venti in programma, cinque gestiti da Trentino Trasporti e due da Trenitalia.

Scuole chiuse in anticipo.

Al di là della situazione dei trasporti, le criticità sono state limitate, anche grazie allo schieramento di uomini e mezzi delle varie amministrazioni che hanno mantenuto quanto più possibili puliti anche marciapiedi e percorsi pedonali nei centri storici e alla decisione di chiudere anticipatamente le scuole nelle zone in cui si attendevano le precipitazioni più intense: alta valle di Non, valle di Sole e valle di Fassa.