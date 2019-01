Un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di farsi suggerire le domande per l’esame della patente via auricolare, così come altri cinque nel corso dell’anno appena passato. Un altro giovane di 25 anni, origine pachistana è invece stato denunciato perché aveva chiesto la conversione dalla patente polacca, ma aveva dichiarato una residenza che non risulta.