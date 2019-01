Incidente sulla ex statale 47 della Valsugana, poco fa, all’altezza del Mas dei Chini. La bretella, che dalla superstrada porta a Martignano, è stata bloccata, con conseguenti disagio al traffico, sempre piuttosto intenso a quest’ora.



Un’auto, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltata, finendo ruote all’aria a bordo strada, dopo aver urtato un altro veicolo (foto Alessio Coser).



L’automobilista alla guida non avrebbe riportato ferite preoccupanti.





Incidenti anche a Trento sud, con un tamponamento nei pressi del McDonald’s, alle porte di Trento. Cinque i feriti, soccorsi da ambulanza e auto medica.