Era a Trento, alla libreria antiquaria Studio Bibliografico Adige il libro «Vita e miracoli del gloriosissimo taumaturgo Santo Antonio di Padova», che la presidente del senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha donato ieri a papa Francesco. A riferirlo è la libreria antiquaria Studio Bibliografico Adige, in una nota.

«Sabato scorso i funzionari del Senato si sono presentati in libreria per ritirarlo e oggi mi hanno inviato il comunicato con cui si dà notizia dell’omaggio a Papa Francesco» spiega Salvatore Rizzo, socio della libreria e presidente della categoria dei librai trentini. «Ho scoperto così che quell’opera - peraltro assente nella Biblioteca Apostolica Vaticana - è stata donata a Papa Francesco dal presidente Casellati. È senz’altro motivo di orgoglio aver contribuito a questo omaggio e non può che renderci felici» aggiunge Rizzo.