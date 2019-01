Auto in fiamme nella tarda serata di ieri: una vettura in sosta in via Pascoli è stata semidistrutta da un incendio appiccato da due giovani, un diciassettenne ed un ventiseienne.

I due dopo aver mandato in frantumi uno dei finiestrini hanno poi gettato all'interno dei fogli di giornale con il rogo che ha ben presto intaccato la tappezzeria della vettura.

I due sono stati rintracciati un'ora dopo dagli agenti delle volanti, allertati dal questore Giuseppe Garramone in persona. Sono tati denunciati per danneggiamento e incendio doloso.

Pare che tutto sia riconducibile a viti tra vicini di casa anche se indagini sono ancora in corso da parte della polizia.