Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Trento hanno arrestato per detenzione ai fini dello spaccio un minorenne e sequestrato 24 grammi di hashish.

Nei guai è finito un 16enne tunisino fermato al parco Santa Chiara verso le 16 di ieri. Il giovane alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi con fare sospetto. I carabinieri, allarmati da tale atteggiamento, lo hanno raggiunto ed identificato: aveva con sè dell’hashish, suddiviso in 17 dosi.

Il sedicenne, in accordo con la procura dei minori, è stato arrestato e accompagnato in una comunità, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. I controlli dei carabinieri non si fermano, in particolare quelli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.