Bollette, in regione rincari per 20 milioni

È stato un 2018 di rincari per l’energia in Trentino Alto Adige. Lo denuncia il Codacons, che spiega come le famiglie del che rientrano nel mercato tutelato (circa 315.000 per l’elettricità e 163.000 per il gas) hanno subito una stangata complessiva pari a 19,9 milioni di euro per i rincari di luce e gas.

Le tariffe della luce hanno infatti registrato un +11,12% rispetto al 2017, portando i consumatori della regione a spendere circa 10 milioni di euro in più; il gas è aumentato del 13,67%, con un aggravio per le tasche delle famiglie del Trentino Alto Adige di 9,9 milioni di euro.

Rincari delle bollette - annuncia il Codacons - sono previsti anche per il 2019. Per questo lancia la campagna «Stop rincari energia»: un gruppo d’acquisto gratuito per i cittadini.