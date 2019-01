A dicembre 2018 il premio medio Rc auto in provincia di Trento è pari a 456,40 euro, in aumento del 10,19% rispetto a dodici mesi prima. Bolzano vede un incremento analogo, +9,27% con 457,15 euro di premio medio, mentre in Italia per la Rc auto si paga mediamente di più che in regione, 580,67 euro, ma l'incremento annuo si ferma al 3,16%. I dati sono del portale Facile.it, che si basa sui dati di 12 compagnie assicurative.

Se consideriamo i dati ufficiali dell'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che tengono conto di tutte le compagnie, la tendenza al rialzo c'è ma è molto più contenuta: nel secondo trimestre 2018 i premi medi Rc auto a Trento sono pari a 324,30 euro e aumentano su base annua dello 0,2%, mentre a Bolzano sono a 350 euro con un incremento dello 0,8%.

Sempre secondo Facile.it, oltre 17.000 automobilisti residenti in Trentino Alto Adige, avendo denunciato alle assicurazioni un sinistro con colpa avvenuto nel 2018, vedranno aumentare la propria classe di merito e, insieme ad essa, il costo dell'Rc auto. Il dato è stato calcolato esaminando oltre 4.000 preventivi di rinnovo Rc auto in regione. Il 3,11% degli utenti della regione ha dichiarato di essere stato responsabile di un incidente che farà scattare l'aumento del costo dell'assicurazione. Il dato risulta leggermente inferiore alla media nazionale (3,83%) e in calo rispetto all'anno precedente, quando la percentuale era pari al 3,64%. La provincia che ha registrato la percentuale più alta è Trento col 3,15%, che precede di poco Bolzano col 3,04% degli assicurati.

Guardando alle caratteristiche sociodemografiche del campione regionale, emerge che fra gli uomini ha denunciato sinistri con colpa il 3,02% del campione, mentre tra le donne la percentuale è al 3,30%. I pensionati sono in testa tra le categorie professionali.