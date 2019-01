Investimenti per l’adeguamento delle strutture aziendali, per sostenere le produzioni ed in generale per il conseguimento di una maggiore competitività del settore sui mercati. E’ quanto prevede una delibera, approvata oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore Giulia Zanotelli, con cui si stabiliscono i criteri di finanziamento della “Misura Investimenti” prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, per la campagna 2018/2019, a favore dei produttori di vino. Le risorse a disposizione, di origine comunitaria, ammontano a 791.865 euro.

Nel dettaglio questi gli interventi che saranno finanziati:

1) acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi i lavori di posa in opera;

2) acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera;

3) acquisto di attrezzature ed arredi per l’allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori per la posa in opera.

Le domande vanno presentate entro il 15 febbraio 2019 sul portale AGEA, tramite i centri di assistenza agricola (CAA). Ulteriori informazioni sul sito di Trentino Agricoltura