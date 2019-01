Fa discutere la richiesta - inviata dalla Sovrintendenza - a tutte le scuole del Trentin di dichiarare se hanno fatto il presepio o no in classe. Dopo l'articolo di ieri, nel quale abbiamo dato la notizia e riportato la lettera integrale, continua la discussione. Il rappresentante dei presidi trentini, Paolo Pendenza, non è stupito della lettera inviata nelle scuole dal dirigente del Servizio infanzia e istruzione Roberto Ceccato. «Si tratta di una prassi, quando l’assessorato è chiamato a rispondere ad un’interrogazione depositata da un consigliere provinciale» spiega. Il presidente dei dirigenti scolastici del Trentino preferisce non entrare nel merito delle intenzioni di Claudio Cia, che ha chiesto quali siano gli istituti scolastici che hanno scelto di allestire il presepe. «Non voglio dare interpretazioni all’iniziativa. Di certo, ancora una volta vengono messi in evidenza degli elementi che non sono urgenti per il mondo della scuola. Ritengo che ci siano dei temi più seri che i dirigenti hanno peraltro posto all’attenzione dell’assessore Mirko Bisesti».

Secondo Pendenza, le scuole celebrano il Natale nei modi più diversi «indipendentemente dagli inviti del presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Nessuno ha avvertito alcuna pressione da parte del governatore e così il presepe è stato realizzato in assoluta autonomia. Qualcuno ha addobbato l’albero di Natale, altri hanno realizzato la Natività ed altri ancora hanno promosso recite e canti».

Il professore evidenzia tuttavia con rammarico come non vengano prese in considerazione da Piazza Dante le richieste di coinvolgimento avanzate: «Veniamo contattati piuttosto per raccogliere informazioni sul presepe. Vorremmo essere coinvolti nel dibattito che riguarda i problemi che viviamo ogni giorno e discutere le opportunità di sviluppo della scuola trentina».

Il numero uno dei presidi della nostra provincia cita esplicitamente il caso della sospensione dei corsi dedicati all’educazione di genere: «Su quel tema i dirigenti non sono stati minimamente ascoltati. Malgrado le numerose sollecitazioni, la nostra voce non è stata presa in considerazione. Eppure riteniamo che il nostro sia un punto di vista informato e autorevole». Pendenza è convinto che quelli dedicati all’educazione di genere siano progetti importanti: «Vengono proposti da anni ed hanno sempre raccolto l’interesse e il favore delle famiglie. Quei corsi riguardano il tema delle pari opportunità, previsto da una legge provinciale del 2006, e dunque gli istituti che li propongono non fanno altro che rispettare la norma. Il tutto è stato peraltro fatto con attenzione alle diverse sensibilità, senza dimenticare il confronto con le famiglie». E il rischio che la teoria del «gender» entri nelle aule di scuola? «Sono state dette cose assolutamente lontane dalla realtà. Quello proposto è un lavoro né di parte né tantomeno ideologico, tanto che le famiglie dei ragazzi sono sempre state informate sui progetti». Dunque il professor Pendenza allarga le braccia: «Ognuno può avere un’opinione personale sulle varie questioni, ma non possiamo non tener conto dei dati di fatto. Per questo è importante che i dirigenti vengano ascoltati per evitare che vengano sollevati dei casi che in realtà non esistono. Purtroppo finora la Provincia non ci ha dato la possibilità di esprimere il nostro punto di vista...».