Mano pesante del sindaco in centro storico: dopo le proteste di residenti ed esercenti nella zona di via Santa Maddalena (qui l'ultimo episodio, ma la situazione di tensione va avanti da anni), il primo cittadino ha emesso un'ordinanza nella quale impone allo storico bar La Scaletta di chiudere le serrande alle 22.30. Il provvedimento sarà valido per 2 mesi, fino all'11 marzo prossimo.

IL COMUNICATO

Con un'ordinanza contingibile e urgente operativa da domani, il sindaco Alessandro Andreatta ha disposto che fino al prossimo 11 marzo il Bar Scaletta in vicolo S. Maria Maddalena dovrà cessare l'attività di somministrazione entro e non oltre le 22.30, provvedere alla chiusura e allo sgombero del locale entro le 23 e non riaprire l’esercizio al pubblico prima delle 7 del giorno successivo. Il provvedimento si è reso necessario a fronte di una situazione problematica e non più sostenibile, rilevata da numerose segnalazioni da parte di residenti nella zona.