Sequestrate dalla Guardia di Finanza decine di dosi di hashish e marijuana nel corso di un controllo antidroga in piazza Dante a Trento. Un cittadino nigeriano è stato denunciato. Controllato a distanza dai finanzieri, il nigeriano è stato visto mentre nascondeva piccoli pacchetti in vari punti delle aiuole dei giardini della piazza. Dopo averlo fermato, addosso i finanzieri non gli hanno trovato addosso dosi di sostanze stupefacenti, ma grazie ai cani antidroga sono stati recuperati dalle aiuole circa 60 grammi di marijuana e hashish, già confezionati in dosi che, vendute sul mercato illegale, avrebbero fruttato circa 500 euro.