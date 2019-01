Circolava con patente sospesa per mancata presentazione a visita di revisione, con veicolo sospeso dalla circolazione in quanto non sottoposto alla prescritta revisione periodica e privo di assicurazione.



Si tratta di una donna residente in un sobborgo di Trento, controllata dalla polizia locale e che per queste tre ragioni aveva totalizzato rispettivamente 168 euro di sanzione più revoca della patente, 2.002 euro più il fermo del veicolo e 868 euro più il sequestro del veicolo, cioè complessivi 3.038 euro.



Gli agenti spiegano però che si è rifiutata di adempiere all’obbligo di custodia del veicolo, che conseguono alle sanzioni del fermo e del sequestro, quindi le sono state contestate anche altre due sanzioni: 1.875 euro e la sospensione della patente, insieme a 776 euro e la sospensione della patente, che hanno fatto lievitare il totale precedente a 5.689 euro.



La donna è stata controllata da una pattuglia che stava effettuando un servizio per sorvegliare il rispetto delle norme del codice stradale nella zona sud della città.