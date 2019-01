Un ragazzo di 19 anni ed un uomo di 56 sono rimasti feriti nello scontro tra i loro mezzi, avvenuto pochi minuti prima delle 8 a Trento tra via Rosmini e via Zanella. Il primo era in sella ad un ciclomotore, il secondo ad una moto.

È intervenuta l’ambulanza: le due persone coinvolte sono state accompagnate al Santa Chiara per accertamenti. Verifiche sulla dinamica sono in corso da parte della polizia locale di Trento.