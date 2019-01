Due anziani ultraottantenni - marito e moglie - sono stati ritrovati morti questa mattina in casa a Fai della Paganella. Sul posto ci sono i Carabinieri, con il magistrato di turno, per i primi accertamenti di rito, ma le indagini vanno in direzione dell'omicidio-suicidio.

A quanto si è potuto accertare dalle prime indagini condotte dai Carabinieri e dal magistrato di turno, i due - Sergio Cini e Luisa Zardo - si sarebbero uccisi con una pistola regolarmente detenuta, in un suicidio concordato e che avrebbero spiegato in una lettera lasciata ai familiari.

La causa potrebbe essere l'aggravarsi delle condizioni di salute della moglie, che era stata ricoverata per qualche tempo ed era appena tornata a casa. Insieme avrebbero preso la decisione, poi messa in atto questa notte.

Sulò posto, per i rilievi di rito, anche la Scientifica del nucleo investigativo dei Carabinieri di Trento. (foto Alessio COSER)